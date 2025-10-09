Вучич: Сербия не готова идти по пути "отъема чужой собственности" в вопросе NIS

Президент республики отметил, что государство выполнило все свои обязательства для обеспечения энергетической стабильности

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич, комментируя ситуацию вокруг компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), против которой вступили в силу американские санкции, заявил, что Белград не готов прибегнуть к моделям, предполагающим национализацию или "отъем чужого капитала".

"Как страна, основанная на верховенстве права и никогда не гордившаяся присвоением чужого, мы не можем с радостью соглашаться на модели, основанные на захвате чьего-то капитала или собственности. Мы вели и продолжим вести переговоры с американскими партнерами, а сегодня утром я разговаривал и с российским послом - ожидаем дальнейшей реакции Москвы", - отметил Вучич на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он подчеркнул, что государство выполнило все свои обязательства для обеспечения энергетической стабильности страны. "Благодарен гражданам Сербии за то, что они хорошо поняли, какую ответственность несет государство, потому что все, что нужно было обеспечить, мы обеспечили. Наши резервы полны, все хранилища переполнены. Несмотря на это, мы столкнемся с бесчисленными проблемами", - подчеркнул Вучич.

Президент отдельно указал, что последствия санкций против NIS коснутся всей страны, а не отдельных лиц. "Самое важное, чтобы граждане Сербии понимали, что речь не идет о каком-то конкретном человеке или представителе государственного аппарата. Это то, что затронет каждого гражданина нашей страны. Поэтому мы должны быть едины и искать наилучшие возможные решения", - отметил он.

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Позднее Вашингтон отложил введение рестрикций до 8 октября. Вучич сообщил 5 октября, что у компании больше нет шансов на новую отсрочку. О новых послаблениях с американской стороны в адрес Белграда не сообщалось, а 9 октября NIS сообщила, что пока не получала от Минфина США уведомление об отсрочке санкций. В компании отметили, что "стараются адаптировать свою деятельность к новым обстоятельствам", создав запас нефти и подготовив альтернативные способы оплаты на сети автозаправочных станций на случай прекращения действия иностранных платежных карт.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).