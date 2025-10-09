Взнос самозанятого в соцфонд составит 1 300-1 900 рублей в месяц

Максимальный размер в год можно выбрать 35 тыс. либо 50 тыс. рублей, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Добровольные взносы самозанятых в соцфонд для оформления больничных листов составят не более 1 900 рублей в месяц, а в случае отсутствия такой необходимости в течение полутора лет - еще меньше. Об этом заявил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

"Его максимальный размер в год можно выбрать 35 тыс. либо 50 тыс. рублей. Точная сумма будет рассчитываться исходя из стажа и других параметров, - рассказал премьер. - Взносы невысокие - порядка 1 300 или около 1 900 рублей в месяц".

"Если не понадобится открывать листок нетрудоспособности дольше полутора лет, то и перечислять можно будет меньшую сумму", - добавил глава кабмина.