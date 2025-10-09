Минпромторг ожидает роста объема промышленного производства на Ставрополье

По итогам года прогнозируется двухзначное увеличение, отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов

край/ 9, октября. / ТАСС

© Мадина Идрисова/ ТАСС

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 9 октября. / ТАСС/. Объем промышленного производства на Ставрополье увеличится более чем на 10% по итогам 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов на форуме InRussia, который проходит на Ставрополье.

"Мы фиксируем последние пять лет стабильную динамику объемов промышленного производства. Это касается объемов отгрузки, это касается индексов промышленного производства. И 2025 год - не исключение. В полугодии у нас темп роста выше 10%, и мы рассчитываем, что по итогам года точно будет двухзначное увеличение, это более чем 10%", - сказал Куликов.

Он подчеркнул, что руководство региона уделяет внимание вопросам развития промышленности.

"Общий объем капитализации составляет свыше 800 млн долларов. В последующем мы будем продолжать дальше докапитализировать, в том числе с участием федерального бюджета", - добавил Куликов.

Международный форум-выставка InRussia проходит с 9 по 10 октября в многофункциональном выставочном центре "Минводыэкспо" в Минеральных Водах. На площадке форума представлена масштабная выставка промышленной инфраструктуры, потенциальных инвестиционных площадок и российских предприятий.