Аэропорт Волгограда вернулся к работе согласно расписанию

Связанных с временной приостановкой работы задержек нет

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Волгограда, где ранее вводились ограничения на прием и выпуск самолетов, работает в штатном режиме. Задержек рейсов нет, следует из онлайн-табло.

Временные ограничения на работу аэропорта Волгограда вводились ночью в четверг. Утром сообщалось о задержках двух рейсов.

Согласно онлайн-табло, аэропорт вернулся к работе. Связанных с временной приостановкой его работы задержек нет.