Эксперт Жимерина: рынок ИИ к 2030 году достигнет $140 млрд

Использование искусственного интеллекта является одним из наиболее важных трендов, отметила старший вице-президент и руководитель блока МСП ПСБ

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Объем рынка технологий искусственного интеллекта (ИИ) по итогам 2025 года достигнет $35 млрд, а к 2030 году - $140 млрд. Таким прогнозом с участниками форума "Финополис-2025" поделилась старший вице-президент и руководитель блока МСП ПСБ Ирина Жимерина.

"$25 млрд по итогам 2024 года составил рынок ИИ. Если мы посмотрим 2025 год, прогноз уже $35 млрд. И если такой же тренд продолжить, то мы к 2030 году придем к объему рынка $140 млрд. Это уже достаточно внушительная цифра", - сказала Жимерина.

Она также отметила, что сегодня использование ИИ является одним из наиболее важных трендов. Основанные на ИИ сервисы активно внедряются компаниями, в том числе банками, для оптимизации процессов.

