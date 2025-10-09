Минсельхоз: ситуация с влагой в почве на юге России немного стабилизировалась

В ведомстве рассчитывают на выполнение планов по озимому севу

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Ситуация с влагой в почве на юге России в последние дни немного стабилизировалась. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на XXVII Российской агропромышленной выставке "Золотая осень".

"Южный федеральный округ в основном завязан на дефиците влаги. <…> Но в последние дни мы наблюдаем, что ситуация по влаге немножко стабилизируется. Понятно, что в метровом слое для того, чтобы восстановить эти потери, этих дождей будет недостаточно. Но тем не менее, для проведения озимого сева, вот эта влагозарядка для нас, конечно, очень актуальна", - сказал Разин.

"В ближайшие дни, по прогнозу, там ситуация более-менее нормальная. Рассчитываем, что все планы по озимому севу у нас, безусловно, будут выполнены", - добавил замминистра.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что план по посевным площадям под озимые в 20 млн га сохраняется.

