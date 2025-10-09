"Альфастрахование" и "Авито" подписали соглашение о стратегическом партнерстве

В рамках сотрудничества стороны планируют создавать координационные комитеты и рабочие группы для реализации совместных инициатив

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. "Альфастрахование" и "Авито" подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предполагает развитие совместных решений в сферах страхования долгосрочной и краткосрочной аренды недвижимости, а также гарантии на электронику, приобретенную на платформе "Авито". Соглашение было подписано в рамках юбилейного десятого Форума инновационных финансовых технологий "Финополис-2025", сообщила пресс-служба "Альфастрахование".

Генеральный директор "Альфастрахование" Владимир Скворцов отметил, что интеграция с цифровыми платформами, развитие партнерств за пределами финансовой сферы и бесшовный пользовательский опыт - это те направления, которые сегодня определяют будущее страхового рынка. "Мы стремимся к тому, чтобы страхование воспринималось как удобный, полезный, без лишней бюрократии и простой инструмент. Наш проект с "Авито" - это пример того, как страховой продукт может стать частью повседневной жизни человека", - сказал он.

"Авито" уже давно является платформой, где пользователи совершают значимые сделки - от покупки электроники до аренды и продажи недвижимости. Наш приоритет - безопасность и комфорт аудитории. Партнерство с "Альфастрахование" позволит усилить защиту пользователей и интегрировать инновационные страховые продукты прямо в сервис. Это логичный шаг в развитии наших сервисов, которые делают онлайн-опыт не только удобным, но и максимально надежным", - подчеркнул директор стратегических партнерств "Авито" Александр Самсонов.

В рамках соглашения стороны планируют создавать координационные комитеты и рабочие группы для реализации совместных инициатив. При этом такой формат позволит системно выстраивать взаимодействие и запускать новые проекты, соответствующие потребностям пользователей.

"В перспективе партнерство может быть расширено на смежные сегменты, включая страхование в сфере недвижимости, товаров, работы и услуг, а также для развития комплексных продуктово-страховых решений. Для компаний это станет возможностью задавать новые стандарты качества услуг и укрепить лидерские позиции на цифровом рынке", - говорится в сообщении.

