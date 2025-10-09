Эксперт Жимерина: скоро финансами каждого человека будет управлять AI-агент

Работа AI-агентов должна иметь должный уровень качества, отметила старший вице-президент и руководитель блока МСП ПСБ

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Персональные агенты на основе искусственного интеллекта (AI-агент), которые смогут управлять финансами человека, станут доступны в перспективе ближайших 3-4 лет. Такое мнение в ходе дискуссии на форуме "Финополис-2025" высказала старший вице-президент и руководитель блока МСП ПСБ Ирина Жимерина.

"Верю абсолютно, что у каждого из нас будет свой AI-агент-агент, который будет управлять, по сути, благосостоянием каждого клиента. Это точно не десятилетняя перспектива. Я думаю, что это перспектива ближайших 3-4 лет", - сказала Жимерина.

При этом, подчеркнула представитель ПСБ, что работа AI-агентов должна иметь должный уровень качества.

