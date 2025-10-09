Цивилев: федеральные АЗС в Курской области полностью обеспечены бензином

Власти контролируют ситуацию на рынке

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Все федеральные автозаправочные станции в Курской области полностью обеспечены бензином, ситуация на рынке находится под контролем властей. Повышение цен на топливо связано с действиями ряда небольших компаний, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в комментарии телеканалу "Звезда".

"Мы сейчас со своей стороны предпринимаем все усилия для того, чтобы стабилизировать обстановку по топливу. Она находится под нашим контролем. Все сетевые наши федеральные заправки, которые опираются на вертикально интегрированные компании, обеспечены топливом", - отметил он.

По словам Цивилева, повышение цен на топливо было связано с рядом небольших компаний, у которых возникли сложности. "Вот они поднимают цены. И по этому поводу мы с Федеральной антимонопольной службой будем заниматься контролем за повышением цены на маленьких заправках", - добавил министр.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на непростую обстановку, объем топлива в регионе достаточно быстро восстанавливается: "Это очень важно - региону помогать, чтобы восстановление и переход региона к нормальной жизни шел ускоренными темпами".

Кроме того, Цивилев обсудил с главой региона Александром Хинштейном подготовку Курской области к осенне-зимнему периоду. "Он будет иметь свои особенности и будет очень непростым, - подчеркнул глава министерства. - Но могу сказать, что на сегодня план подготовки к осенне-зимнему периоду в регионе выполнен полностью".

Цивилев добавил, что в Курской области также создаются дополнительные резервы и проводятся мероприятия для обеспечения устойчивого прохождения зимы. "Очень активно в этом направлении работает и ПАО "Россети", и другие компании топливно-энергетического комплекса. Этот аварийный запас, который мы создаем, может пригодиться в этот осенне-зимний период", - отметил министр.