На поддержку АПК Белгородской области выделили более 877 млн рублей

Сельхозпредприятия региона пострадали из-за атак ВСУ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило свыше 877 млн рублей на поддержку сельхозпредприятий Белгородской области, пострадавших из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом заявил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

"Важно, чтобы они получили эти ресурсы оперативно, без задержек. Именно сейчас завершаются осенние полевые работы на наиболее безопасных территориях и нужно подготовиться к новому сезону. Рассчитываем, что благодаря принятым мерам там и в дальнейшем будут собирать хороший урожай", - сказал Мишустин, уточнив, что на эти цели направят более 877 млн рублей.

По его словам, с помощью этих средств поддержку получат более 20 сельхозпроизводителей.

Как уточняли в правительстве, в начале года на компенсацию ущерба аграрным и промышленным предприятиям Белгородской области, сохранение их коллективов и производств, а также на восстановление работы из резервного фонда правительства было направлено 3 млрд рублей.