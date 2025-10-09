Международные резервы России достигли нового рекорда

Они составили $722,5 млрд

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 3 октября 2025 года выросли за неделю на $9,2 млрд и составили $722,5 млрд, обновив рекорд, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 3 октября 2025 года составили 722,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 9,2 млрд долларов США, или на 1,3%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.

По данным на 26 сентября, объем резервов составлял $713,3 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.