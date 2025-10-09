В Хорватии исключили продажу венгерской MOL доли в операторе нефтепровода JANAF

Хорватский премьер Андрей Пленкович при этом отметил, что Загреб открыт к энергетическому сотрудничеству с Будапештом

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Продажа доли в операторе Адриатического нефтепровода компании JANAF венгерскому энергетическому концерну MOL исключена, но Загреб открыт к энергетическому сотрудничеству с Будапештом. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на заседании правительства страны.

"Поскольку в СМИ упоминалось, что MOL заинтересована в приобретении доли в JANAF, мы еще раз подчеркиваем: Адриатический нефтепровод не продается. Он будет и останется хорватским. Мы хотим хорошего коммерческого сотрудничества, хороших цен и хороших поставок нефти, но что касается права собственности, то этот вопрос даже не обсуждается", - приводит слова Пленковича национальное телевидение HRT.

Брюссель добивается от Венгрии и Словакии отказа от российских энергоресурсов. Будапешт по-прежнему получает из России основную часть нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", а природный газ - по трубопроводу "Турецкий поток" и его продолжению по территории Болгарии и Сербии. Адриатический нефтепровод соединяет терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк в Адриатическом море с Венгрией, Боснией и Герцеговиной, Словенией и Сербией.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт столкнулся со "скоординированными атаками" со стороны Еврокомиссии и ряда стран ЕС, в том числе ФРГ и Хорватии, направленными на то, чтобы принудить Венгрию отказаться от закупки российских энергоресурсов. Позднее он провел встречу с Пленковичем на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене на которой была достигнута договоренность о встрече представителей JANAF и MOL. В Загребе утверждают, что Хорватия готова поставлять Венгрии и Словакии нефть нероссийского происхождения по Адриатическому нефтепроводу в объеме 15 миллионов тонн в год.