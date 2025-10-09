Стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум

Она превысила $49,95 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум и превысила $49,95 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

Предыдущий исторический максимум был установлен 25 апреля 2011 года. Тогда цена на фьючерс достигла $49,82 за тройскую унцию.

По данным на 16:06 мск, цена на драгметалл росла на 2,95% и составляла $49,87 за тройскую унцию. К 16:09 мск стоимость серебра ускорила рост до $49,965 за унцию (+3,15%).