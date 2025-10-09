Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

"Газпром" подписал программы газификации некоторых регионов на 2026-2030 годы

Речь идет о Якутии, Татарстане, Мордовии, Мурманской области и Республике Алтай
Редакция сайта ТАСС
13:11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и главы ряда субъектов РФ в рамках Петербургского международного газового форума подписали программы газификации на 2026-2030 гг., передает корреспондент ТАСС.

Речь идет о Якутии, Татарстане, Мордовии, Мурманской области и Республике Алтай.

Кроме того, глава "Газпрома" и вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич подписали дорожную карту мероприятий по развитию сотрудничества между "Газпромом" и Белоруссией. 

Россия