ЦБ в 2027 году выпустит более 1 млн памятных момент "Лунтик и его друзья"

Тираж монет суммарно превысит 1 млн экземпляров

Здание ЦБ РФ © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Банк России в 2027 году планирует выпустить в обращение памятные монеты "Лунтик и его друзья" серии "Российская (советская) мультипликация" из серебра и недрагоценных металлов. Тираж монет суммарно превысит 1 млн экземпляров, следует из плана регулятора по выпуску монет на 2027 год.

Всего в тираж войдут три монеты: из серебра с цветным покрытием номиналом 3 рубля, из стали с никелевым гальваническим покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

Серебряная монета номиналом 3 рубля будет иметь цветное покрытие, массу драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, пробу сплава - 925. Тираж монеты - 7 тыс. штук, а также будет изготовлена качеством "пруф".

Кроме того, регулятор планирует выпустить памятные моменты из недрагоценных металлов, их суммарный тираж - 1 млн штук. Так, монета, выполненная из стали с никелевым гальваническим покрытием, номиналом 25 рублей будет иметь обычное (АЦ) качество чеканки. Тираж монеты - 850 тыс. штук. Памятная монета из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей будет иметь цветное покрытие и обычное (АЦ) качество чеканки. Как следует из материалов регулятора, монета будет иметь сувенирную упаковку. Тираж - 150 тыс. штук.

Российский мультсериал "Лунтик и его друзья" выходит с 2006 года, он рассказывает о приключениях космического пришельца, который оказался на Земле. Создатели проекта стали в 2014 г. обладателями премии правительства в области культуры.