Ассоциация банков России не видит возможности создания национального блокчейна

Проще взять за основу распространенный открытый блокчейн типа Ethereum и адаптировать его под собственные нужды, отметила руководитель экспертного центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам ассоциации Ольга Гончарова

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Единый национальный блокчейн (цифровой реестр данных) невозможно создать в России, считает руководитель экспертного центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации банков РФ Ольга Гончарова.

"Отвечая на вопрос о создании единого национального блокчейна, к сожалению, у нас такое не получится сделать. Есть пример китайцев - Conflux (CFX) - он полностью сделан по форме Ethereum, но узлы сконцентрированы в Китае и он контролируется географически с территории Китая. К сожалению, даже если мы будем брать что-то из открытых сетей и пытаться доводить до ума у нас в России у нас этот блокчейн будет покрашен в цвета российского флага и, к сожалению, в текущих реалиях для нас это сейчас не вариант", - сказала Гончарова в рамках форума "Финополис-2025".

По ее мнению, в России проще взять за основу распространенный открытый блокчейн типа Ethereum и адаптировать его под собственные нужды, в том числе минимизируя риски с помощью дополнительного контроля.

"Я бы не боялась это делать. Целесообразность подхода показывает опыт других юрисдикций, того же самого Казахстана. Я бы, по крайней мере, предложила Центральному банку попробовать и не бояться это делать", - подчеркнула Гончарова.

