На Ставрополье запустили новое производство азотно-калийных удобрений

Установка построена по современным технологиям и способна производить до 70 тыс. тонн продукции в год

край/ 9, октября.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 9 октября. / ТАСС/. Торжественная церемония запуска нового производства азотно-калийных удобрений на Ставрополье прошла на форуме InRussia. В режиме онлайн был дан старт производству новых удобрений в Невинномысске, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня праздник не только компании "Еврохим", но и всего химического комплекса. Во-первых, это, конечно же, инвестиции, это дополнительные рабочие места, это налогооблагаемая база, которая сегодня будет служить для реализации социальных и национальных проектов в регионе, в нашей стране. Это, конечно же, промышленная безопасность нашей страны, продуктовая безопасность, продуктовый суверенитет в нашей Родине", - сказал на церемонии заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.

По информации компании, установка для производства нового водорастворимого удобрения построена по современным технологиям и способна производить в год до 70 тыс. т продукции высшего сорта. Объем инвестиций превысил 8 млрд рублей, создано порядка 100 рабочих мест.

Международный форум-выставка InRussia проходит с 9 по 10 октября во многофункциональном выставочном центре "Минводыэкспо" в Минеральных Водах. На площадке форума представлена масштабная выставка промышленной инфраструктуры, потенциальных инвестиционных площадок и российских предприятий.