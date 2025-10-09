Rapaport: цены на бриллианты в сентябре продолжили снижаться

Индекс цен на бриллианты весом 0,3 карата в сентябре упал на 6% в месячном выражении и на 0,2% по сравнению с сентябрем 2024 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Индекс цен на бриллианты весом в 1 карат в сентябре снизился на 0,9% в месячном выражении и оказался на 5,4% ниже показателя годичной давности, а также на 3,6% ниже уровня начала 2025 года. Такие данные приводит отраслевое агентство Rapaport (рассчитывает международный индекс цен на бриллианты).

Ситуация с пошлинами США и продажей De Beers внесли неопределенность на рынок, отметили в Rapaport. Независимые ювелирные компании в США демонстрировали стабильную розничную торговлю в ожидании высокого сезона. Несмотря на это, введенные импортные пошлины затруднили деятельность зарубежных поставщиков на важном для них американском розничном рынке. Товарные запасы стали перемещаться в США в ожидании 7 августа, когда новая ставка вступит в силу. 5 сентября Белый дом добавил алмазы в список возможных исключений для стран, которые достигли торговых соглашений с США.

Индекс цен на бриллианты весом 0,3 карата в сентябре упал на 6% в месячном выражении и на 0,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, также на 2,2% с начала 2025 года. Индекс цен на бриллианты 0,5 карата упал на 6% в сентябре и на 14,2% с начала года. Индекс цен на бриллианты весом 3 карата в сентябре остался неизменным, а с начала года - упал на 1%.