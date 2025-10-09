В программе долгосрочных сбережений заключено 7,4 млн договоров

Сумма договоров составляет 512 млрд рублей, сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков

СИРИУС, /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. На сегодняшний день по программе долгосрочных сбережений заключено 7,4 млн договоров на 512 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков в рамках сессии "Игра вдолгую: Smart-управление долгосрочными инвестициями" на форуме "Финополис-2025".

"Сейчас 7,4 млн договоров в программе долгосрочного сбережения открыто на сумму порядка 512 млрд рублей. На мой взгляд, это хороший результат. Президент перед нами ставит более амбициозные задачи, и я про них тоже чуть позже расскажу. Но на текущий момент, как для нового продукта, в принципе, результат хороший, показывает, что в этом продукте есть интерес", - сказал он.

О программе

ПДС действует в России с 1 января 2024 года. С помощью программы россияне могут накопить средства и воспользоваться ими в будущем. Договор ПДС можно открыть в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) и получить от государства софинансирование в размере до 36 тыс. рублей в год.

Начать формировать сбережения может любой гражданин России с 18 лет. Для этого необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы. Минимальный срок участия в программе - 15 лет. До истечения этого срока участники программы могут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.

