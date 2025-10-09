Путин: транспортные коридоры России и Центральной Азии можно объединить

Ключевой задачей видится обустройство проходящих через территории стран магистральных маршрутов Север - Юг и Восток - Запад, отметил президент РФ

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Транспортные коридоры и логистические проекты России и стран Центральной Азии можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами после обустройства маршрутов Север - Юг и Восток - Запад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ключевой задачей видится обустройство проходящих через территории наших стран магистральных маршрутов Север - Юг и Восток - Запад, а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров. Впоследствии все эти и другие евразийские логистические проекты можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами", - сказал президент РФ на саммите Россия - Центральная Азия.

По словам президента, Россия готова выстраивать новые логистические и транспортные цепочки вместе с Центральной Азией. По его словам, это позволит кратно увеличить объемы международных транспортных перевозок между странами.