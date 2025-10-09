Лавров: товарооборот России с Африкой достиг почти $30 млрд

Глава МИД РФ отметил, что 70% этого товарооборота приходится на семь-восемь стран

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российско-африканский товарооборот значительно растет и достиг почти $30 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта RT "Мосты на Восток".

"Товарооборот с Африкой, конечно, не такой впечатляющий, как у Китая с африканцами или у западников, но он быстро растет и достиг почти $30 млрд, - сказал министр. - Хотя 70% этого товарооборота приходится на семь-восемь стран. Диверсификация здесь нужна".

Кроме того, Лавров отметил, что у России с Африкой состоялось два саммита. По его словам, на саммите в Санкт-Петербурге в 2023 году было принято решение создать постоянно действующий ежегодный механизм на уровне министров иностранных дел. Также саммит состоялся осенью 2024 года в Сочи.

"В этом году через месяц с небольшим проводим второй ежегодный Форум партнерства Россия - Африка в Египте. Будет, о чем поговорить с точки зрения экономических аспектов второго "пробуждения" Африканского континента и тех политических проблем, которые никуда не исчезнут к тому времени. Главное - не дать им обостряться", - указал глава российского дипведомства.