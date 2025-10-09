Глава "Молдовагаза": у Приднестровья хватит запасов до 16 октября

Проблема с проведением оплат через европейские банки и дальнейшее снабжение решается, уточнил Видим Чебан

КИШИНЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Приднестровье до 16 октября обеспечено газом, проблема с проведением оплат через европейские банки и дальнейшее снабжение решается. Об этом заявил председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Видим Чебан телеканалу Moldova 1.

"На данный момент Приднестровье обеспечено газом как минимум до 16 октября, и сейчас мы работаем с "Тираспольтрансгазом" над оплатой поставленных объемов за вторую половину октября. Соответственно, обсуждаются и поставки на ноябрь и декабрь", - прокомментировал Чебан объявленный в Приднестровье режим экономии топлива. Он связан с блокировкой европейскими банками транзакции на оплату газа для непризнанной республики.

По словам Чебана, согласно контракту, для Приднестровья предусмотрены коммерческие объемы в пределах 3 млн куб. м. в сутки, однако они потребляют меньше, поскольку отопительный сезон еще не начался.

Изменения в схеме поставок были связаны с прекращением Украиной транзита российского газа по своей территории с января. Преодолеть критическую ситуацию удалось после вмешательства России, благодаря финансовой помощи которой газ поставлялся компанией MET Gas and Energy Marketing AG и оплачивался через компанию JNX General Trading LLC из Дубая. Однако на прошлой неделе власти Приднестровья сообщили о произошедших разрывах в платежах и ввели режим экономии топлива.