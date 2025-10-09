В Подмосковье создадут пилотную площадку для испытания цифровых агротехнологий

Соглашение о реализации проекта было подписано на полях Российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2025"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пилотная площадка для тестирования цифровых технологий в молочном производстве появится на базе предприятия подмосковного агрохолдинга АО "ОСП агро". Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Уточняется, что соглашение о реализации проекта было подписано на полях Российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2025" между министерством сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья и АО "Агрофирма Сосновка" (входит в АО "ОСП агро").

"Цифровизация агропромышленного комплекса - одна из ключевых целей развития отрасли в Подмосковье. Мы создаем условия для внедрения технологий, которые позволят сельхозпроизводителям повышать эффективность, производительность и рентабельность хозяйств. Активно работаем совместно с аграриями в этом направлении", - привели в тексте слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных.

Поясняется, что соглашение направлено на внедрение цифровых технологий в молочное производство. Планируется установка систем автоматизированного учета и контроля всех стадий - от доения до транспортировки, использование датчиков и устройств для мониторинга здоровья и продуктивности животных, а также ведение электронного учета кормления и племенных данных.

В пресс-службе добавили, что на базе агрохолдинга создадут опытный участок для тестирования роботизированных комплексов доения и сенсорных систем раннего выявления заболеваний. Особое внимание уделят контролю микроклимата, сбору и анализу данных для оптимизации кормления, ухода за животными и прогнозирования объемов производства молока. Проект также предусматривает применение технологий машинного обучения, развитие цифровых сервисов для управления логистикой, обучение сотрудников новым инструментам и выстраивание цифрового взаимодействия с поставщиками, переработчиками, агрономами и контролирующими органами.