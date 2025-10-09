Т-банк разрабатывает акселератор для финансовой помощи школам

С их помощью учебные заведения смогут быстро и прозрачно принимать пожертвования

© Форум "Финополис"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Т-банк тестирует запуск акселератора, который поможет школам в создании и регистрации некоммерческих организаций (НКО), с их помощью учебные заведения смогут быстро и прозрачно принимать пожертвования. Об этом на "Финополисе" рассказал вице-президент, директор по продукту и технологиям Т-банка Константин Маркелов.

В пилотном запуске проекта участвуют около 20 российских школ. Компания помогает в регистрации НКО с минимизацией бюрократических барьеров и в максимально сжатые сроки.

"Существует множество благотворительных организаций, которым можно помочь используя приложение Т-Банка. Но до сих пор нет одного очень важного фонда - фонда поддержки своей родной школы и любимого учителя. Мы видим большую потребность у наших клиентов принести в свою школу деньги, чтобы они были потрачены на что-то хорошее, доброе и правильное там, где их учили и вкладывали душу", - подчеркнул Маркелов.

Отмечается, что участие в акселераторе включает в себя образовательный блок - школы и их выпускники получат базовые знания о процессе создания НКО, включая юридические аспекты без предварительного опыта в сфере, практические навыки управления - изучат основы ведения отчетности, взаимодействия с партнерами и донорами, а также реальные кейсы и экспертную поддержку.

Как добавили в компании, по итогам акселератора школы получат удобный инструмент для сбора пожертвований, обеспечивающий прозрачность и доступ к более 52 млн клиентов Т-банка, а также его медийным и коммуникационным ресурсам.

