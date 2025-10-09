Путин: взаимная торговля России с Центральной Азией увеличилась еще на 4%

Идет полномерный переход на приоритетное использование национальных валют во взаиморасчетах, отметил президент РФ

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Объем взаимной торговли России со странами Центральной Азии увеличился на 4% в январе - июле 2025 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Россия - Центральная Азия.

"В январе - июле текущего года взаимная торговля [со странами Центральной Азии] увеличилась еще на 4%. Идет полномерный переход на приоритетное использование национальных валют во взаиморасчетах. Для платежей по контрактам широко задействуется российская система передачи финансовых сообщений и аналогичные системы в ваших странах [Центральной Азии]", - сказал российский лидер.

Он обратил внимание и на то, что практика открытия прямых корреспондентских счетов между банками РФ и стран Центральной Азии стала повсеместной. В государствах Центрально-Азиатского региона, отметил Путин, работает около 25 тыс. компаний с российским капиталом, расширяется промышленная кооперация, создаются совместные индустриальные парки, торговые дома, оптово-распределительные центры и в том числе реализуются крупные проекты в автомобилестроении, производстве сельхозтехники и минеральных удобрений.

"Очень широкий круг нашей совместной работы. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы и компании из ваших государств активнее присоединялись к масштабным российским программам развития промышленности, высоких технологий, импортозамещения и других сфер. Мы с удовольствием наблюдаем за теми успехами, которые имеются в ваших странах по всем вышеуказанным мною направлениям. А если это так, то тогда и возможности для кооперации расширяются", - заключил президент РФ.