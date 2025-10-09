В РФ разрабатывается ГОСТ на компьютерные игры и игрушки в виде мультперсонажей

Документ проходит необходимые стадии рассмотрения и экспертиз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. ГОСТ на критерии классификации игр, включая компьютерные, а также игрушек в виде кино- и анимационных персонажей разрабатывается в России. Об этом сообщила заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности управления стандартизации Росстандарта Анастасия Каврусова на заседании круглого стола в Госдуме.

"Если говорить о визуалах, визуальном образе, который может быть транслирован из жестоких мультиков, жестоких видео, которые транслируются в интернете, то сейчас в разработке еще один проект национального стандарта - это критерии классификации игр, включая компьютерные игры, и игрушек, изображающих кино- и анимационных персонажей", - сказала она.

По ее словам, сейчас документ проходит необходимые стадии рассмотрения и экспертиз. "Надеемся, что в ближайшее время он будет представлен в Росстандарт на утверждение", - отметила Каврусова.

В целом на игрушки уже действуют два стандарта. Как рассказала представитель Росстандарта, один из них содержит рекомендации для определения самого раннего возраста, в котором дети начинают играть с игрушками конкретных игрушечных наименований. С 1 августа 2025 года вступил в силу второй стандарт - на классификацию и термины и определения в области игрушек.

"В части тетрадей мы также прорабатывали этот вопрос и поддержали необходимость стимулирования производителей к использованию именно государственной символики Российской Федерации, изображению героев или каких-то памятных исторических моментов. И данный вопрос сейчас будет прорабатываться в рамках изменений в ГОСТ на тетради", - добавила Каврусова.