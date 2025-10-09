Путин отметил возможности сотрудничества в рамках ЕАЭС для Центральной Азии

В качестве примера президент России напомнил, что Евразийский фонд стабилизации и развития выделил на поддержку экономик государств Центральной Азии свыше $1 млрд

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил возможности для сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для стран Центральной Азии, которые не входят в него в качестве полноправных членов.

"Отмечу имеющиеся возможности для сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Причем даже для тех стран, которые не входят в него в качестве полноправных членов", - указал Путин, выступая на саммите Россия - Центральная Азия.

В качестве примера президент напомнил, что Евразийский фонд стабилизации и развития выделил на поддержку экономик государств Центральной Азии свыше $1 млрд. "Эти средства могут быть использованы для обеспечения устойчивости национальных бюджетов и платежных балансов, укрепления системы госуправления", - пояснил он.

В свою очередь Евразийский банк развития уже профинансировал в Центральной Азии проекты на сумму $8,7 млрд, добавил российский лидер. "Это более трети всех средств, выделенных регионам по линии международных финансовых структур", - подчеркнул Путин.