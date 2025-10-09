Минтранс: пассажирские речные перевозки вырастут до 19 млн человек к 2030 году

По данным Росморречфлота, в первом полугодии 2025 года они выросли на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ ожидает роста пассажирских перевозок по рекам к 2030 году до 19 млн человек, сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай в рамках форума "Общественный транспорт - 2025".

"Мы к 2030 году должны выйти на 19 миллионов человек пассажиров. <…> У нас за 2024 год мы перевезли 12 миллионов человек. Это на 1,5 миллиона человек больше, чем перевезли в 2023 году. В этом году, я думаю, мы перевезем еще больше. Потому что у нас в прошлом году ходило порядка 100 штук судов, сейчас пойдет 110", - сказал он.

По данным Росморречфлота, в первом полугодии 2025 года пассажирские перевозки водным транспортом речными туристскими маршрутами выросли на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и превысили 153 тыс. человек.

Ранее в агентстве сообщали, что водным транспортом в 2024 году перевезли более 12,1 млн человек, а по туристским маршрутам в этот период было перевезено почти 450 тыс. пассажиров.