В Башкирии планируют увеличить посевную площадь масличных до 1 млн га

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Посевную площадь масличных культур в Республике Башкортостан планируют увеличить до 1 млн га к 2030 году. На текущий момент она составляет порядка 650 тыс. га, сообщил журналистам заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

"Здесь [в сфере масличных культур] работают наши ученые для увеличения [посевных] площадей. <...> И от 640-650 тыс. га, наверное, мы доведем до 1 млн га. Масличные сегодня становятся основной культурой, которая сегодня аграриям дает доход и возможность инвестировать в будущее", - сказал он на агропромышленной выставке "Золотая осень".

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан уточнили, что посевную площадь масличных планируют увеличить до 1 млн га к 2030 году. Кроме того, Фазрахманов отметил, что в 2025 году по итогам уборочной кампании в регионе ожидают рекордных показателей по масличным культурам - около 1 млн т. "Первый раз в истории ожидаем около 1 млн т масличных культур, в том числе подсолнечник, рапс, масличный лен", - сказал он.

По словам Фазрахманова, в 2025 году по итогам уборочной также ожидается порядка 3,8 млн т зерновых.

