В Крыму планируют экспортировать 25 тыс. тонн масличных в 2026 году

В 2025 году регион полностью выполнил задачу, поставленную правительством РФ, по экспорту зерна

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Порядка 25 тыс. тонн масличных культур планируют экспортировать из Республики Крым в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.

"По экспорту по новым направлениям видим масличные культуры. В следующем году планируем экспортировать 25 тыс. тонн", - сказал он в кулуарах выставки "Золотая осень".

Кратюк отметил, что в 2025 году регион полностью выполнил задачу, поставленную правительством РФ, по экспорту 400 тыс. тонн зерна. "В этом году мы сделали беспошлинный вывоз 400 тыс. тонн [зерна], полностью его выполнили. Портами отгрузки являлись Феодосия, Керчь, Севастополь. Это позволило нашим аграриям <...> полностью реализовать зерно, которое у нас было в небольшом объеме", - добавил он.

Ранее правительство РФ установило на срок с 1 марта по 31 декабря 2025 года тарифную квоту на экспорт с территории Республики Крым и города Севастополя в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина (смеси злаков) в объеме 400 тыс. тонн.

Выставка "Золотая осень" проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года и является главным деловым событием в сфере агропромышленного комплекса. В этом году она проходит с 8 по 11 октября в Москве и традиционно приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

