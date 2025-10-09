Стоимость криптовалюты Ethereum снизилась более чем на 3%

Она опустилась до $4 348

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) демонстрирует снижение более чем на 3%, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным Binance на 17:23 мск, курс Ethereum снижался на 3,15%, опускаясь до $4 348.

К 17:31 мск криптовалюта ускорила снижение и находилась на уровне $4 322 (-3,86%). В это же время стоимость биткойна снижалась на 1,15%, до $121 429.

Текущий исторический максимум "эфира" был установлен 24 августа 2025 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 956,78.

По данным Coinmarketcap на 9 октября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $4,15 трлн. Из них $2,441 трлн (58,7%) приходится на биткойн, $527,209 млрд (12,7%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 160 тыс. трейдеров на сумму $563,42 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на Ethereum. Порядка $380,73 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $182,79 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $169,29 млн, из которых порядка $123,7 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $45,58 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на Binance - BTCUSDT стоимостью $8,53 млн.