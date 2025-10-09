Кубань прогнозирует 11 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых

Для закрытия внутренних потребностей края этого достаточно, отметил и.о. заместителя губернатора Андрей Коробка

КРАСНОДАР, 9 октября. /ТАСС/. Аграрии Кубани прогнозируют, что общий объем урожая зерновых и зернобобовых культур по итогам 2025 года в условиях засухи достигнет 11 млн тонн. Об этом ТАСС заявил и.о. заместителя губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, комментируя участие региона в выставке "Золотая осень".

Ранее по итогам завершения уборочной кампании озимых сообщалось, что аграрии Кубани собрали 9,3 млн тонн, в том числе более 7,8 млн тонн пшеницы.

Прогноз по урожаю зерновых и зернобобовых культур по итогам сезона 2025 года - 11 млн тонн. Это пшеница, кукуруза, ячмень и рис. Снижение связано со сложными погодными условиями в северной части края, где ежегодно производится значительный объем зерна. Тем не менее, для закрытия внутренних потребностей края этого объема достаточно", - сказал Коробка.

Для сравнения: в 2024 году в регионе было собрано 13,8 млн тонн зерновых, 10,3 млн тонн пшеницы. 100% посевов составляли семена отечественной селекции. В Краснодарском крае, являющемся одним из основных сельскохозяйственных регионов России, в 2025 году наблюдалась засуха. Краевой режим чрезвычайной ситуации был введен в девяти районах для поддержки сельхозпроизводителей. Предварительный ущерб был оценен в 1,5 млрд рублей.

Выставка "Золотая осень" проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года и является главным деловым событием в сфере агропромышленного комплекса. В этом году она проходит с 8 по 11 октября в Москве и традиционно приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

