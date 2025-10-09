Мантуров поручил до конца ноября внести в кабмин проект плана развития отрасли РЗМ

По поручению президента РФ Минпромторг подготовил проект плана по развитию отрасли, синхронизированный с целями отраслевого федерального проекта

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ до конца ноября 2025 года должен внести в правительство проект плана по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов после межведомственного согласования. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам проведенного совещания по развитию отрасли, говорится в сообщении кабмина.

"Денис Мантуров поручил Минпромторгу России внести проект плана в правительство России до конца ноября 2025 года после межведомственного согласования", - сказано в сообщении.

В ходе совещания участники обсудили состояние и развитие отрасли редких и редкоземельных металлов, а также реализацию приоритетных инвестпроектов. По поручению президента РФ Минпромторг подготовил проект плана по развитию отрасли, синхронизированный с целями отраслевого федерального проекта.

"Мероприятия включают три основных направления: горнодобывающий, металлургический переделы, а также обрабатывающий передел и производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. В план войдут блоки по нормативно-правовому регулированию, мерам господдержки и защите внутреннего рынка, международному сотрудничеству и расширению рынков сбыта продукции, а также привлечению иностранных инвесторов", - отмечается в сообщении.