Минфин прогнозирует увеличение объема вложенных в ПДС средств до 1% ВВП

По словам финансового директора "Т-технологий" Ильи Писемского, огромную роль в софинансировании, которое происходит в этой программе, играет государство

СИРИУС, /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ прогнозирует до конца 2025 года увеличение объема вложенных в ПДС средств до 750 млрд рублей, до конца 2026 года - до 1% ВВП. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков в рамках сессии "Игра вдолгую: Smart-управление долгосрочными инвестициями" Т-банка - генерального партнера форума "Финополис-2025".

"Мы смотрим на эти цели как на ориентиры, у нас нет задачи загонять кого-то в эти программы. Но как ориентиры и показатели того, что программа пользуется спросом, у нас до конца года показатель должен достичь 750 млрд рублей. А на 2026 год стоит более амбициозная задача, поставленная президентом - 1% ВВП. Мы понимаем, что этот продукт имеет большой потенциал, и, конечно, нужно продолжать его развивать, чтобы он пользовался спросом, чтобы НПФ у нас развивались", - отметил он.

При этом, по словам финансового директора "Т-технологий" Ильи Писемского, огромную роль в софинансировании, которое происходит в этой программе, играет государство. "Мы даже смотрим по своей статистике, у нас фонд работает не так долго, но доходность 38% обеспечена во многом за счет того, что есть софинансирование государства. Это, конечно, очень здорово, и это должно быть наглядно для клиентов банков, там, где человек может видеть эту информацию в интерфейсе", - заключил он.

ПДС действует в России с 1 января 2024 года. С помощью программы россияне могут накопить средства и воспользоваться ими в будущем. Договор ПДС можно открыть в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) и получить от государства софинансирование в размере до 36 тыс. рублей в год.

Начать формировать сбережения может любой гражданин России с 18 лет. Для этого необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы. Минимальный срок участия в программе - 15 лет. До истечения этого срока участники программы могут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.

