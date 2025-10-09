США вывели из-под санкций турецкую верфь, строившую док для российских ледоколов

Она попала под ограничительные меры из-за связей с российским ФГУП "Атомфлот"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Министерство финансов США исключило из санкционного списка расположенную в Стамбуле верфь Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами.

Верфь была исключена из перечня специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN).

Она попала под санкции США из-за связей с российским ФГУП "Атомфлот" (предприятие Росатома). В частности, она вела строительство плавучего дока для универсальных атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика".