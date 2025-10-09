Индекс РТС ускорил рост после публикации ЦБ официальных курсов валют

Регулятор понизил курс доллара на 10 октября до 81,41 рубля, евро - до 94,7 рубля

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Индекс РТС ускорил рост после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор понизил курс доллара на 10 октября до 81,41 руб., евро - до 94,7 руб., курс юаня был повышен до 11,36 руб.

По данным на 17:33 мск, до публикации курсов валют индексы РТС и Мосбиржи росли на 2,61% - до 1 015,75 и 2 629,41 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 17:40 мск индекс РТС ускорил рост и находился на уровне 1 018,38 пункта (+2,88%), индекс Мосбиржи рос до 2 631,78 пункта (+2,7%).