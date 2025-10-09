"Газпром" вложит почти 10 млрд рублей в программу газификации Якутии на 2026-2030 г

Благодаря реализуемой в республике программе социальной газификации подключены почти 10 тыс. домов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций "Газпрома" в реализацию программы развития газоснабжения и газификации Якутии на 2026-2030 года составит 9,8 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава Якутии Айсен Николаев.

В ходе Петербургского международного газового форума глава "Газпрома" Алексей Миллер и главы ряда субъектов РФ подписали программы газификации на 2026-2030 года следующих регионов - Якутии, Татарстана, Мордовии, Мурманской области и Республики Алтай.

"Сегодня подписано важнейшее для Якутии соглашение о дальнейшей газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в рамках президентской программы газификации. 27 населенных пунктов Якутии будут газифицированы до 2030 года. Почти 550 км газопроводов будет построено. Общая сумма инвестиций "Газпрома" - 9 млрд 800 млн рублей. Конечно же, это повышение качества жизни для десятков тысяч людей, которые живут вдоль газопровода "Сила Сибири", в первую очередь", - сказал Николаев.

Глава региона отметил, что благодаря реализуемой в республике программе социальной газификации подключены почти 10 тыс. домов. "Десятитысячный [дом] у нас будет введен в понедельник. Эта программа коренным образом улучшает жизнь людей", - добавил он.

В своем Telegram-канале он назвал программу развития газоснабжения и газификации республики на 2026-2030 года стратегическим документом, который определяет развитие отрасли на ближайшие годы. Программа охватывает ключевые территории юга Якутии. В нее вошли строительство четырех отводов от "Силы Сибири" с газораспределительными станциями Алдан, Алдан-2, Мурья и Чульман, создание межпоселковых и внутрипоселковых сетей в Алданском, Ленском, Нерюнгринском и Олекминском районах.