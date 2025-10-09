Белоруссия и "Газпром" подписали дорожную карту сотрудничества на 2025-2030 годы

МИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Правительство Белоруссии и "Газпром" подписали дорожную карту сотрудничества на 2025 - 2030 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Совета министров республики.

"Правительство Республики Беларусь и "Газпром" подписали дорожную карту сотрудничества на 2025 - 2030 годы", - говорится в сообщении в Telegram-канале. По данным кабмина, от белорусской стороны документ утвердил вице-премьер Виктор Каранкевич, от ПАО "Газпром" - глава компании Алексей Миллер.

Как отметили в пресс-службе, дорожная карта направлена на развитие взаимодействия в топливно-энергетической и промышленной сферах, в том числе на расширение использования продукции белорусских производителей предприятиями "Газпрома", содействие выпуску современной техники и оборудования для энергетической отрасли, повышение уровня технологической кооперации сторон.