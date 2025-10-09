Токаев: Россия вошла в группу крупнейших инвесторов казахстанской экономики

Президент Казахстана отметил, что в ее развитие вложено более $26 млр

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Михаил Терещенко/ ТАСС

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Россия вошла в число крупнейших инвесторов казахстанской экономики, в ее развитие вложено более $26 млрд. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Душанбе на саммите Россия - Центральная Азия.

"Торговля с Россией составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии. По итогам 2024 года он вырос на 20% и превысил $50 млрд. Более половины этого объема приходится на двустороннюю торговлю Казахстана и России, в прошлом году она достигла $28 млрд. Россия вошла в группу крупнейших инвесторов казахстанской экономики, в ее развитие вложено более $26 млрд", - подчеркнул Токаев, слова которого приводит его пресс-служба. Казахстанский лидер отметил, что приток российских инвестиций в экономику страны только за прошлый год вырос на 33%, превысив $4 млрд.

"Это стало возможным благодаря ускоренному развитию промышленной кооперации. Реализовано 114 проектов с объемом инвестиций более $21 млрд. На стадии реализации находятся 33 проекта на сумму более $4,5 млрд", - подчеркнул Токаев.