Мирзиёев предложил создать хаб промышленного инжиниринга "Центральная Азия - РФ"

Президент Узбекистана отметил, что такой хаб станет площадки для разработки и внедрения инженерных решений

ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать хаб промышленного инжиниринга "Центральная Азия - Россия" в Бухаре, который станет технологической площадки для разработки и внедрения инженерных решений. Об этом сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.

По его данным, ряд инициатив по укреплению стратегического партнерства Мирзиёев озвучил на втором саммите в формате "Центральная Азия - Россия" в столице Таджикистана Душанбе.

"Президент Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате "Центральная Азия - Россия" представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности. В частности, <...> выдвинул идею создания хаба промышленного инжиниринга "Центральная Азия - Россия" в Бухаре - технологической площадки для разработки и внедрения инженерных решений", - сказано в сообщении.