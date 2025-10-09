В Ростовской области около 73 млрд рублей инвестируют в биотехнологии

Этому направлению будет отдан приоритет в сельхозпереработке в ближайшие годы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. В Ростовской области планируют реализовать три проекта в сфере биотехнологий с общим объемом инвестиций почти на 73 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона по итогам участия делегации в XXVII агропромышленной выставке "Золотая осень".

"Три проекта в сфере биотехнологий предполагают общий объем капвложений почти на 73 млрд рублей. Новый высокотехнологичный производственный комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна производительностью 1250 тонн в сутки реализует в Азове "Амирост". Компания намерена вложить 34,6 млрд рублей в создание завода мощностью переработки 420 тыс. тонн зерна кукурузы в год. Предприятие будет выпускать крахмал, декстрозу, кристаллическую фруктозу, фруктозный сироп и кукурузный глютен. Еще один проект по переработке зерна кукурузы реализует компания "Амилко". Там создадут производства патоки, кормов, моногидрата декстрозы, глюкозных и фруктозных сиропов, пищевых крахмалов. Объем инвестиций по проекту - 3,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после реализации проекта мощность "Амилко" вырастет с нынешних 270 тыс. тонн до 410 тыс. тонн в год. Третий проект реализуется в Волгодонске компанией "Росхим", которая запустит комплекс по глубокой переработке зерна для производства лизина. Объем инвестиций в завод "ДонБиоТех" составит 34,6 млрд рублей. Мощность переработки при этом составит 500 тыс. тонн пшеницы в год, что позволит производить до 90 тыс. тонн лизина и других аминокислот.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, развитию биотехнологий будет отдан приоритет в сельхозпереработке в ближайшие годы.

"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы в сельском хозяйстве реализовывались проекты по глубокой переработке сельхозсырья. Во-первых, это работа на том сырье, которое у нас же и выращивается. Во-вторых, это другая степень маржинальности, инновационности, технологичности агропроизводства. Это импортозамещение, поскольку большинство тех продуктов, которые у нас в регионе уже производится и еще планируется производить, раньше закупалось за рубежом. И это новые высококвалифицированные рабочие места, это налоги", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

XXVII Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2025" проходит в Москве с 8 по 11 октября. В первый день работы выставки Ростовская область подписала соглашения о реализации инвестиционных проектов в сфере АПК на сумму свыше 11 млрд рублей.