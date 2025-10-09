Токаев предложил создать совет в области ядерно-топливного цикла

Президент Казахстана заметил, что в последние годы дан мощный импульс сотрудничеству с Россией в сфере атомной энергетики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создать в республике Региональный совет компетенций в области ядерно-топливного цикла и обращения с радиоактивными отходами. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Выступая на саммите Россия - Центральная Азия в Душанбе, Токаев заметил, что в последние годы дан мощный импульс сотрудничеству с Россией в сфере атомной энергетики. По его словам, строительство первой атомной электростанции в Казахстане с участием "Росатома" открывает новую страницу стратегического партнерства двух стран.

"Взаимодействие в атомной промышленности обеспечит развитие целого ряда сопутствующих отраслей. Это критически важно для нас. Предлагаем создать в Казахстане Региональный совет компетенций в области ядерно-топливного цикла и обращения с радиоактивными отходами. Актуальным видится укрепление современной научно-исследовательской базы и системы подготовки квалифицированных кадров", - сказал Токаев.

По его словам, первый шаг в этом направлении уже сделан - в Алма-Ате открыт филиал российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

"Планируем продолжить работы в этом направлении с привлечением научно-исследовательских институтов обеих стран. Недавно мною было проведено заседание Совета по науке. Выяснилось, что потенциал для такого взаимодействия не утрачен, он находится в рабочем состоянии", - пояснил президент Казахстана.