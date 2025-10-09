"Т-технологии" сохранили прогноз по распределению до 30% прибыли на дивиденды

Финансовый директор группы Илья Писемский сообщил об этом в кулуарах форума "Финополис-2025"

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. "Т-технологии" сохраняют прогноз по распределению до 30% чистой прибыли на дивиденды. Об этом журналистам в кулуарах форума "Финополис-2025" сообщил финансовый директор группы Илья Писемский.

"Абсолютно точно до 30%. Надо относиться с пониманием к тому, что до 30% - это не обязательно ровно 30%, но, в целом, это так, мы сохраняем такое намерение на будущее", - отметил он.

