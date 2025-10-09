Токаев предложил создать совместно с Россией кластеры глубокой переработки зерна

Это позволит выпускать не только пшеницу и муку, но и продукцию с высокой добавленной стоимостью, указал президент Казахстана

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания совместных кластеров глубокой переработки зерна вместе с Россией. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Россия является крупнейшим мировым производителем и поставщиком зерна. Казахстан по этому показателю тоже входит в группу мировых лидеров. Учитывая наш огромный потенциал в этой сфере, предлагаем рассмотреть проект создания совместных кластеров глубокой переработки зерна. Это позволит выпускать не только пшеницу и муку, но и продукцию с высокой добавленной стоимостью", - сказал Токаев, выступая на саммите Россия - Центральная Азия в Душанбе.

Он отметил, что страны должны исходить из стратегического видения трансформации агропромышленного комплекса в высокотехнологичную отрасль, при этом не вступая во взаимную конкуренцию на внешних рынках. "В целом синергия потенциалов стран Центральной Азии с экономическими возможностями России способна качественно обогатить содержание нашего многопланового сотрудничества", - пояснил президент Казахстана.