Токаев: Москва, Астана и Ташкент формируют новый энергетический каркас

Президент Казахстана отметил "значение Каспийского трубопроводного консорциума, по которому в 2024 году транспортировано порядка 63 млн тонн казахстанской нефти"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Михаил Терещенко/ ТАСС

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Благодаря трехстороннему газовому союзу России, Казахстана и Узбекистана в регионе формируется новый энергетический каркас. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Душанбе на саммите Россия - Центральная Азия.

"Благодаря трехстороннему газовому союзу России, Казахстана, Узбекистана в регионе формируется новый энергетический каркас, который обеспечит надежные поставки газа для граждан и промышленности", - отметил казахстанский лидер. Слова Токаева приводит его пресс-служба.

Глава Казахстана отметил, оценивая в целом потенциал энергетического сотрудничества, "значение Каспийского трубопроводного консорциума, по которому в 2024 году транспортировано порядка 63 млн тонн казахстанской нефти". Токаев выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за "понимание данной проблематики" в энергетической сфере. "Выражаю признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович, за глубокое понимание данной проблематики и принимаемые меры", - подчеркнул глава Казахстана.