На российско-индийском форуме TIME обсудили темы инвестиций, IT-технологий и кадров

В рамках сессий форума обсуждались вопросы сотрудничества в наиболее перспективных отраслях

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Регионы России и Индии имеют большой потенциал для сотрудничества в широком спектре отраслей, в том числе IT, фармацевтика, инвестиции и финансы. Для развития взаимоотношений необходимо налаживать системную работу и укреплять бизнес-связи, считают участники первого форума "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность", который прошел в Казани.

"У России и Индии на сегодня в сфере инвестиционного, торгового-экономического сотрудничества минимальное количество положительных примеров, историй успеха. Это единичные крупные проекты. На уровне среднего и малого бизнеса остается большой потенциал, еще многое предстоит сделать. Объем экономики Индии огромный, динамика роста серьезная. Несмотря на то, что за последние пять лет, как показывает статистика, российско-индийский товарооборот вырос в пять раз, в прошлом году на 9%, мы видим, что предстоит много работы", - сказала в рамках форума глава Агентства Инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

В рамках сессий форума обсуждались вопросы сотрудничества регионов России и Индии в наиболее перспективных отраслях. Деловая программа объединила ключевые направления: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, IT и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия, медиасфера и креативные индустрии.

В частности, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в рамках форума отмечал, что республика ориентирована на развитие взаимодействия с Индией в сфере машиностроения, фармацевтики, информационных технологий и в других областях. А глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что необходимо активнее развивать сотрудничество в сфере инвестиционного взаимодействия. Он предложил индийским предпринимателям изучить потенциал и возможности региона, отметив, что Татарстан занимает лидирующие позиции в российском рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.

Среди участников форума были чиновники из федерального правительства Индии и представители администраций индийских штатов. Также в форуме принял участие посол Индии в Российской Федерации Винай Кумар. Он отметил, что Татарстан может стать ключевой площадкой для развития индийско-российского сотрудничества в сфере нефтехимии, IT и инженерии. И подчеркнул, что сочетание крупного рынка и кадровых ресурсов Индии с промышленным и технологическим потенциалом Татарстана открывает широкие возможности для взаимных инвестиций. Кумар отметил успешные примеры сотрудничества, такие как производство автомобилей "Камаз" и взаимодействие в фармацевтической отрасли.

Соглашения и фестивали

На первом форуме был подписан ряд соглашений. Так, Торгово-промышленная палата Татарстана и Индийская палата международного бизнеса (ICIB) договорились о создании двух офисов по оказанию консалтинговых услуг. В России бизнес будут консультировать по рынку Индии, в Индии - по российскому рынку. Рамочные соглашения были достигнуты у КГМУ с Институтом медицинских и технических наук Савита, Индийским научно-исследовательским и образовательным институтом (Калькутта) и Индийским технологическим институтом в Харагпуре. Соглашения стали продолжением совместной научной и образовательной работы Казанского медуниверситета с Индией. Спасский район Татарстана, где расположен город Болгар, и индийский город Агра в штате Уттар-Прадеш подписали соглашение о намерении установить побратимские отношения.

Кроме того, на площадке форума прошла церемония открытия Центра изучения Индии при поддержке Индийского совета по культурным связям в Казанском федеральном университете. Центр будет в том числе заниматься активным изучением хинди.

В рамках форума была представлена обширная культурная и спортивная программа. Так, в кинотеатре "Мир" прошел Фестиваль индийского кино, где иностранные режиссеры представили свои фильмы.

Состоялся товарищеский матч между сборными России и Индии по крикету. Участие принимали студенты, в том числе из Индии, которые проходят обучение в ведущих вузах России и Татарстана. Победу одержала студенческая сборная России с итоговым счетом 124:117. "Наш первый официальный матч в рамках форума TIME демонстрирует, что эта дисциплина способна стать настоящим мостом дружбы и сотрудничества между странами. <…> Мы рассматриваем возможность сотрудничества с Национальной студенческой лигой крикета и вузами Татарстана, а также планируем перенимать опыт и мастерство иностранных студентов, чтобы обогатить нашу спортивную среду и открыть новые возможности для молодых игроков", - говорил президент недавно созданной Федерации крикета Республики Татарстан Эдуард Загретдинов.

Также прошел киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 и EA Sports FC 25 (FIFA 25).

Будущее форума

Как сообщила Минуллина, Татарстан рассчитывает сделать российско-индийский форум ежегодным. Уже в текущем году интерес был повышенным, в форуме приняли участие более 3 тыс. человек. Минуллина также отметила, что деловая программа следующего форума может быть расширена, планируется добавить темы туризма, транспортных логистических коридоров и ряда других.

"Мы создали площадку "Россия - Индия" как деловой форум. Это площадка для того, чтобы реализовывать поставленные президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендра Моди задачи - они договорились, что к 2030 году товарооборот должен достичь $100 млрд. Надо чтобы регионы, провинции тоже принимали в этом участие", - сказала Минуллина.