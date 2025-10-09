Мирзиёев предложил разработать программу энергопартнерства Центральной Азии и РФ

Инициативы президента Узбекистана были представлены на втором саммите в формате "Центральная Азия - Россия" в Душанбе

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с предложением разработать программу "Энергетическое партнерство Центральной Азии и России". Об этом сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

По его данным, инициативы были представлены на втором саммите в формате "Центральная Азия - Россия" в Душанбе.

"Президент Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате "Центральная Азия - Россия" представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности. В частности, <...> внес инициативы по разработке Программы "Энергетическое партнерство Центральной Азии и России" и расширению сотрудничества в разведке и переработке углеводородов, энергосбережении и зеленых технологиях", - сказано в сообщении.