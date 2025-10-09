Жапаров: совместные с РФ проекты откроют для Киргизии большие возможности

Глава республики указал на динамику роста экономики, повышение уровня благосостояния населения и расширение объемов внутренних рынков в обеих странах

БИШКЕК, 9 октября. /ТАСС/. Реализация совместно с РФ крупных инфраструктурных проектов откроет для Киргизии новые большие возможности. Об этом заявил в Душанбе на саммите Россия - Центральная Азия глава киргизского государства Садыр Жапаров.

"Во всех наших странах наблюдается динамика роста экономики, повышение уровня благосостояния населения и расширение объемов внутренних рынков. Мы видим большие возможности в реализации совместных с Россией крупных инфраструктурных проектов", - цитирует пресс-служба президента Киргизии его слова.

По мнению киргизского лидера, сотрудничество в сфере транспорта и логистики позволит обеспечить повышение скорости перемещения товаров и доступности транспортной инфраструктуры для развития экономик стран.

"Страны Центральной Азии становятся частью международных транспортных коридоров, открывающих доступ на мировые рынки. Считаю необходимым усиление совместной работы по запуску проектов, направленных на реализацию транспортного потенциала региона и обеспечение транспортной связанности России с Китаем, Ираном и другими странами", - продолжил Жапаров.

В этом направлении, как он считает, важно продолжить работу по снятию ограничений и барьеров, существующих между странами и препятствующих развитию торговли, грузоперевозок, а главное "свободному передвижению трудящихся-граждан".