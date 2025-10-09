В Новороссийске более 100 владельцев поврежденных БПЛА квартир получили выплаты

Мэр города Андрей Кравченко отметил, что районная администрация находится в постоянном контакте с жителями, оказывает помощь и консультирует по всем вопросам

КРАСНОДАР, 9 октября. /ТАСС/. Более 100 владельцев квартир, которые были повреждены в результате недавней атаки БПЛА, получили выплаты в Новороссийске в Краснодарском крае. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Кравченко.

Ранее Кравченко сообщал, что поврежденные в результате атаки на город дома восстановят специализированные застройщики. В основном в многоквартирных домах повреждены стеклопакеты, фасады, внутренняя отделка и перегородки. Наиболее сложная ситуация с домом на ул. Шевченко, 55, там необходима полная замена стропильной системы и покрытия кровли. Мэр города добавил, что специалисты приступили к выполнению восстановительных работ, первостепенная из которых - ремонт крыши.

"В связи с непогодой предприняты дополнительные меры для недопущения протечек, также новороссийцам предложено временное жилье. Положенные денежные выплаты получили уже более ста пострадавших, работа в этом направлении продолжается", - написал он, отметив, что районная администрация находится в постоянном контакте с жителями, оказывает помощь и консультирует по всем вопросам.

24 сентября краснодарское побережье Черного моря подверглось атаке украинских БЭК и БПЛА. Так, беспилотники атаковали центральную часть Новороссийска, 2 человека погибли и 12 пострадали. Повреждения получили 20 автомобилей, 7 жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы в центре города. В Новороссийске введен режим ЧС. Еще два человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали в результате атаки на Туапсе.