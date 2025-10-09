"Почта России" опровергла новости о сумме трат на онлайн-рекламу своего сайта

Госпредприятие потратило менее 500 тыс. рублей в 2025 году, а не 544 млн рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "Почта России" потратила на онлайн-рекламу сайта менее 500 тыс. рублей в 2025 году, а не 544 млн рублей, как ранее сообщал Telegram-канал Baza. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госпредприятия.

"Информация о 544 млн рублей, потраченных компанией в 2025 году на онлайн-рекламу своего сайта, не соответствует действительности. Общие затраты "Почты" на онлайн-продвижение в этом году составили менее 500 тыс. рублей", - сообщили в компании. "Почта России", называя собственные данные, обращается к данным площадок госзакупок.

В Baza ранее опубликовали данные исследования аналитической компании Digital Budget, согласно которым госкомпания в 2025 году потратила 544 млн рублей на онлайн-рекламу, а именно на баннеры и на продвижение в соцсетях.